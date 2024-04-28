Mazıdağı Fosfat Spor Bölgesel Amatör Lig 9. Grup Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Mazıdağı Fosfat Spor Bölgesel Amatör Lig 9. Grup Şampiyonu Oldu

Mazıdağı Fosfat Spor Bölgesel Amatör Lig 9. Grup Şampiyonu Oldu

Mazıdağı Fosfat Spor, Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta mücadele ettiği sezonda lider olarak şampiyonluğunu ilan etti. 22 maçta 20 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle TFF 3. Lig'e yükselmeye hak kazandı.

28.04.2024 17:33
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta şampiyon Mazıdağı Fosfat Spor oldu.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 9. Grupta mücadele eden temsilcimiz Mazıdağı Fosfat Spor Lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 22. haftasında lider Mazıdağı Fosfat Spor, Şırnak Petrol Spor'u konuk etti. Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Mazıdağı Fosfat Spor rakibini 2-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

TFF 3. Lig'e yükselen Mazıdağı Fosfat Spor, bu sezon oynadığı 22 karşılaşmada 20 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fosfat Spor, oynadığı 22 maçta rakip fileleri 67 kez sarsarken kalesinde 11 gol gördü. 13 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

Lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Fosfat Spor, önümüzdeki sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek. - MARDİN

Kaynak: İHA

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