Mazıdağı Fosfat Spor kadrosunu güçlendiriyor

Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü transfer ettiği yeni oyuncularla kadrosunu güçlendiriyor.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü topladığı 19 puan ile devreyi lider kapattı. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fosfat Spor, 7 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı.

Üsküdar Futbol Spor Kulübü'nden Emin Aba, Gaziantep Ankas'dan Lokman Akyıldız, Büyük Çekmece Tepecik Spor'dan Yasir Akan, Toros Gücü Gençlik Spor Kulübü'nden Metin Salih Aktürk, 5 Temmuz İskenderun Spor'dan Erdal Onaylı, Gaziantep Spor Kulübü'nden Adnan Karabulut ve NK Karavan Ahmetli Belediye Spor'dan Ferit Tanrıkulu'yu renklerine bağlayan Fosfat Spor, ligde şampiyon olarak bir üst lige çıkmayı hedefliyor.

Başarıya ulaşmak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz

Şampiyonluğa kilitlenerek 3. lig hedefiyle mücadele ettiklerini söyleyen Kulüp Başkanı Murat Alataş, başarıya ulaşmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi. Alataş, "Kulübümüz 2021 - 2022 futbol sezonuna 3. lige çıkma hedefiyle katılmış olup, sezonun ilk devresini 19 puanla hedeflediğimiz yerde tamamlamıştır. Devre arasında takımdan ayrılan sporcuların yerine daha deneyimli ve tecrübeli sporcular transfer edilerek önce bulunduğumuz gruptan lider çıkıp, devamında play-off'u da birinci tamamlayarak 3. lig hedefine ulaşmak istiyoruz. Bunun için de ciddiyet içerisinde inanarak, çalışarak ve başarıya ulaşmak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz" diye konuştu. - MARDİN