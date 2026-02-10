Mbappe\'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti

Sosyal medyada yapılan ilginç benzetmelere bir yenisi eklendi. Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe'nin annesi ve aynı zamanda menajeri olan Fayza Lamari'nin, oyuncu Mehmet Ali Erbil'e benzetilmesi dikkat çekti.

Zaman zaman gündem olan sosyal medya benzetmelerine bu kez Fayza Lamari dahil oldu. Kullanıcılar, Lamari'nin bazı fotoğraflarındaki yüz hatları ve mimiklerinin Mehmet Ali Erbil'i andırdığını savunarak karşılaştırmalar paylaştı.

ANNESİ VE MENAJERİ OLARAK ÖN PLANDA

Kylian Mbappe'nin kariyerinde önemli bir rol üstlenen Fayza Lamari, yalnızca annesi kimliğiyle değil, aynı zamanda yıldız futbolcunun menajeri olarak da futbol dünyasında yakından tanınıyor. Lamari, Mbappe'nin kulüp ve sözleşme süreçlerinde aktif rol alıyor.

YILLIK GELİR İDDİASI DİKKAT ÇEKTİ

Fayza Lamari hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia da yeniden gündeme geldi. İddialara göre Lamari, Real Madrid'deki bazı futbolculardan daha yüksek bir yıllık gelire sahip. Yıllık kazancının yaklaşık 4.5 milyon Euro olduğu öne sürülen Lamari'nin, Arda Güler, Gonzalo Garcia, Endrick, Andriy Lunin, Fran Garcia, Raul Asencio, Brahim Diaz ve Franco Mastantuono gibi isimlerden daha fazla kazandığı iddia edildi.