
Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti

Mbappe\'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
10.02.2026 12:32
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin annesi ve aynı zamanda menajeri olan Fayza Lamari, sosyal medyada Mehmet Ali Erbil'e benzetildi. Fayza Lamari'nin yüz hatları ve mimiklerinin Erbil'i andırdığını savunan sosyal medya kullanıcıları, karşılaştırmalar paylaştı.

Sosyal medyada yapılan ilginç benzetmelere bir yenisi eklendi. Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe'nin annesi ve aynı zamanda menajeri olan Fayza Lamari'nin, oyuncu Mehmet Ali Erbil'e benzetilmesi dikkat çekti.

Zaman zaman gündem olan sosyal medya benzetmelerine bu kez Fayza Lamari dahil oldu. Kullanıcılar, Lamari'nin bazı fotoğraflarındaki yüz hatları ve mimiklerinin Mehmet Ali Erbil'i andırdığını savunarak karşılaştırmalar paylaştı.

Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti

ANNESİ VE MENAJERİ OLARAK ÖN PLANDA

Kylian Mbappe'nin kariyerinde önemli bir rol üstlenen Fayza Lamari, yalnızca annesi kimliğiyle değil, aynı zamanda yıldız futbolcunun menajeri olarak da futbol dünyasında yakından tanınıyor. Lamari, Mbappe'nin kulüp ve sözleşme süreçlerinde aktif rol alıyor.

Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti

YILLIK GELİR İDDİASI DİKKAT ÇEKTİ

Fayza Lamari hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia da yeniden gündeme geldi. İddialara göre Lamari, Real Madrid'deki bazı futbolculardan daha yüksek bir yıllık gelire sahip. Yıllık kazancının yaklaşık 4.5 milyon Euro olduğu öne sürülen Lamari'nin, Arda Güler, Gonzalo Garcia, Endrick, Andriy Lunin, Fran Garcia, Raul Asencio, Brahim Diaz ve Franco Mastantuono gibi isimlerden daha fazla kazandığı iddia edildi.

    Yorumlar (3)

  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    yok artık 5 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    ben robert de niro ya benzettim 2 0 Yanıtla
  • Samet Samet:
    Daha ziyade Robert (De Niro) amcaya benziyor 0 0 Yanıtla
