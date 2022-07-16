Diagne'nin ayrılmasının ardından santrfor transferinde vites yükseltecek olan Galatasaray'da Haris Seferovic ismi hala masada bulunuyor. Edinilen bilgiye göre sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı transferleri de yakın zamanda resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Avusturya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük'te - Son Dakika

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