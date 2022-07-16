Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük'te - Son Dakika
Üye Girişi

Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük'te

16.07.2022 15:45
Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük'te

ile yaptığı röportajda Türkiye'nin en iyi forvetinin kendisi olduğunu ve herkesin bu sezon yeni bir Diagne göreceğini söyleyen Diagne, VavaCars Fatih Karagümrük ile el sıkıştı.

ile yaptığı röportajda Türkiye'nin en iyi forvetinin kendisi olduğunu ve herkesin bu sezon yeni bir Diagne göreceğini söyleyen Diagne, VavaCars Fatih Karagümrük ile el sıkıştı. Sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampından ayrılan Diagne, Karagümrük ile resmi sözleşme imzalayacak. Galatasaray ile bir yıllık sözleşmesi kalan Senegalli santrfor, bu anlaşmayla birlikte Galatasaray macerasını da sonlandırmış oldu.MORUTAN TRANSFERİNDE SİVASSPOR BİR ADIM ÖNDEÖte yandan geçen sezonun başında kadroya katılan ancak istenilen performansı sahaya yansıtamayan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın transferinde ise Demir Grup Sivasspor'un bir adım önde olduğu öğrenildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın özellikle istediğini açıkladığı Morutan konusunda iki takım arasındaki görüşmeler sürüyor.TRANSFERLER BEKLENİYOR

Diagne'nin ayrılmasının ardından santrfor transferinde vites yükseltecek olan Galatasaray'da Haris Seferovic ismi hala masada bulunuyor. Edinilen bilgiye göre sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı transferleri de yakın zamanda resmi olarak açıklaması bekleniyor.


- Avusturya
YORUMLAR
500
Galatasaray'da yaprak dökümü! Diagne'den sonra 1 yıldızla daha yollar ayrıldı Galatasaray'da yaprak dökümü! Diagne'den sonra 1 yıldızla daha yollar ayrıldı 'Türkiye'deki en iyi forvet benim diyen' Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor 'Türkiye'deki en iyi forvet benim diyen' Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor
Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Avusturya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük'te - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:50 MasterChef Türkiye sayesinde ünlü olmuştu... Eslem Sena Yurt'un yeni hali mankenlere taş çıkarıyor
15:18 "Türkiye'deki en iyi forvet benim diyen" Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor
15:04 Bahçeli davet etmişti! Baki Ersoy tekrar MHP'de
15:01 "KYK kredi faizleri silinecek mi?" Bakan Kasapoğlu'ndan sevindiren açıklama
14:55 Ordu'da halkı aşağılayan 2 pratisyen hekim açığa alındı! Çirkin sözler sosyal medyada büyük tepki topladı
14:51 Kongolu futbolcu 7 yaş büyük çıktı! Gibi dizisi gerçek oldu
14:36 Yeni transfer Joshua King: Kariyerimde oynadığım en büyük camia Fenerbahçe
14:29 Burcu Kıratlı yeni aşkını buldu! Bu kez zengin bir avukat ile yakalandı
14:26 Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın ölümünün nedeni ortaya çıktı!
13:21 Dudak uçuklatan fiyat! Elif Elmas'ın Milan'a transferinden Fenerbahçe de pay alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 16:00:38. #1.13#
SON DAKİKA: Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement