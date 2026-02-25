MC Sistem Yurdum, Yenimahalle'yi Yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı 2. hafta maçında MC Sistem Yurdum, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 33-32 yendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'ndeki maçın ilk yarısı, MC Sistem Yurdum'un 20-15 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci devre daha etkili oynayan ev sahibi Yenimahalle Belediyespor karşısında geriye düşmesine rağmen son bölümde bulduğu gollerle karşılaşmayı 33-32 kazanan MC Sistem Yurdum, puanını 8'e yükseltti.
