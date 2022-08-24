McLaren ile Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı - Son Dakika
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McLaren ile Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı

24.08.2022 19:36
McLaren ile Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı

McLaren ile Avustralyalı Formula 1 pilotu Daniel Ricciardo, sezon sonunda yollarını ayıracak.

McLaren ile Avustralyalı Formula 1 pilotu Daniel Ricciardo, sezon sonunda yollarını ayıracak.

McLaren'in sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, 2022 sezonunun sonunda takımdan ayrılması yönünde 33 yaşındaki Daniel Ricciardo ile karşılıkla anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Takım, Daniel'e Monza'daki unutulmaz galibiyet de dahil olmak üzere özverisi ve katkısı için teşekkür ediyor. Sezonu birlikte güçlü bir şekilde bitirmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ricciardo, McLaren takımında sadece geçen yılki İtalya Grand Prix'sinde birinci gelebilmişti.

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Kaynak: AA

Daniel Ricciardo, Formula 1, McLaren, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor McLaren ile Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı - Son Dakika

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