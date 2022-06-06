Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcu Alper Karaman'ı renklerine bağladı

Medipol Başakşehir, altyapısından yetişen ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Alper Karaman'ı kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon forma giydiği Esenler Erokspor'da TFF 2. Lig'e çıkma sevinci yaşayan 25 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Orta sahada görev yapan Alper Karaman, 2021-2022'de forma giydiği 32 maçta 14 gol kaydetti.
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