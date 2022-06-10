Medipol Başakşehir, Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı

10.06.2022 14:32
Medipol Başakşehir, Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, geçen sezon Fatih Karagümrük'te forma giyen Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etti.

Medipol Başakşehir, geçen sezon Fatih Karagümrük'te forma giyen Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 36 yaşındaki futbolcu ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerinde Milan, Lazio ve Anderlecht gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Biglia'nın 58 kez de Arjantin Milli Takımı'nda oynadığı belirtilerek, "Lucas Biglia'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

YORUMLAR
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Medipol Başakşehir: 'Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen ve şu anda serbest statüde olan Arjantinli yıldız futbolcu... Medipol Başakşehir: 'Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen ve şu anda serbest statüde olan Arjantinli yıldız futbolcu... Yıldız futbolcu Lucas Biglia, İstanbul'da kalıyor! İşte anlaşma imzaladığı yeni kulüp Yıldız futbolcu Lucas Biglia, İstanbul'da kalıyor! İşte anlaşma imzaladığı yeni kulüp Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı - Son Dakika

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