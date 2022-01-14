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Medipol Başakşehir'de Serdar Gürler ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

Medipol Başakşehir'de Serdar Gürler ilk antrenmanına çıktı

14.01.2022 19:56
Medipol Başakşehir'de Serdar Gürler ilk antrenmanına çıktı

Medipol Başakşehir'de yeni transfer Serdar Gürler ilk antrenmanına çıktı.

Medipol Başakşehir'de yeni transfer Serdar Gürler ilk antrenmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak turuncu-lacivertli ekibin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenmanı, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Salon çalışmasıyla başlayan idman, rondo çalışmasıyla sürdü. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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Fatih Terim Stadı, Serdar Gürler, Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de Serdar Gürler ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir'de Serdar Gürler ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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