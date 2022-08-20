Yaşar Kemal Uğurlu Başakşehir Kayserispor maçını 3. kez yönetecek - Son Dakika
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Yaşar Kemal Uğurlu Başakşehir Kayserispor maçını 3. kez yönetecek

20.08.2022 09:08
Yaşar Kemal Uğurlu Başakşehir Kayserispor maçını 3. kez yönetecek

Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor arasındaki maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor arasındaki maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu bugüne kadar 20'şer kez Başakşehir'in ve Kayserispor'un maçlarında düdük çaldı. Tecrübeli hakem, üçüncü kez iki takım arasındaki maçı yönetecek.

Ankara bölgesi Süper Lig hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, yarın oynanacak Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor maçını yönetecek. Tecrübeli hakem, bugüne kadar 20 kez Başakşehir'in 20 kez de Kayserispor'un maçında düdük çaldı. Başakşehir, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği 20 maçta 12 kez kazanıp 3 kez berabere kalırken 5 kez de yenildi. Kayserispor ise 20 maçta 8 galibiyet 5 mağlubiyet alırken 7 kez de berabere kaldı.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bugüne kadar 2 kez Başakşehir - Kayserispor maçında düdük çaldı. Bu maçlarda kazanan olmadı. Müsabakanın birisi 0-0 sona ererken diğer maç ise 1-1 bitmişti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Yaşar Kemal, Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaşar Kemal Uğurlu Başakşehir Kayserispor maçını 3. kez yönetecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaşar Kemal Uğurlu Başakşehir Kayserispor maçını 3. kez yönetecek - Son Dakika
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