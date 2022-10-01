Medipol Başakşehir'in rakibi RFS, Letonya liginde 6 golle kazandı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir'in rakibi RFS, Letonya liginde 6 golle kazandı

01.10.2022 18:20
Medipol Başakşehir'in rakibi RFS, Letonya liginde 6 golle kazandı

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Letonya ekibi RFS, liginde Metta'yı 6-0 yendi.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Letonya ekibi RFS, liginde Metta'yı 6-0 yendi.

Letonya liginin 30. haftasında Metta'yı ağırlayan RFS, Tomislav Saric (3), Renars Varslavans, Ismael Diomande ve Deniss Rakels'in attığı gollerle farklı galibiyete ulaştı.

Bu sonucun ardından RFS, ligde 66 puan ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Medipol Başakşehir, 6 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü haftasında RFS'ye konuk olacak.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'in rakibi RFS, Letonya liginde 6 golle kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir'in rakibi RFS, Letonya liginde 6 golle kazandı - Son Dakika
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