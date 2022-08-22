Lige iyi başlayan Başakşehir, Aston Villa'dan Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı

Kanat forvet rotasyonunu geliştirmek isteyen Medipol Başakşehir, Aston Villa'da sezonu tamamlayan 26 yaşındaki Bertrand Traorey'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerini bağladı. İngiliz kulübü resmi hesabından Traore'nin, Medipol Başakşehir'e transferini resmen duyurdu.

BERTRAND TRAORE: ANTRENÖRÜ TANIYORDUM, OYUNCULARI TANIYORDUM

Medipol Başakşehir'e 1 yıllığına kiralanan Bertrand Traore, havalanında ki ilk izlenimlerini basın mensuplarıyla paylaştı. 26 yaşındaki futbolcu, Başakşehirin kendisini çok net istediğini ifade ederek "Bildiğiniz gibi beni isteyen çok kulüp vardı. Düşünmek için çok vakit oldu ama ben Başakşehir'e gelmek istedim. Kulübü iyi tanıyan insanlarla görüştüm. Daha önceden de tanıdığım bir kulüptü. Antrenörü tanıyordum, oyuncuları tanıyordum. Bunlar tercihimde etkili oldu" şeklinde konuştu.

Başakşehir'de Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevini yürüten Eddie Newton'ın transferinde etkili olup olmamasının sorulması üzerine ise Traore, "Çok genç yaştan beri Eddie Newton'ı tanıyorum. Kulüple ilgili bana iyi şeylerden bahsetti. Adebayor ile de görüştüm ayrıca onu da eklemek istiyorum" dedi.

"KARŞILIKLI CENTİLMENLİK ANLAŞMAMIZ VAR"

Öte yandan transferden dolayı Aston Villa'ya da teşekkür eden Göksel Gümüşdağ, "Aston Villa ille Trezeguet transferiyle başlayan çok iyi ilişkilerimiz var. Traore kiralık olarak başladı. Niyetimiz anlaşarak satın alma opsiyonu oluşturmak. Karşılıklı centilmenlik anlaşmamız var. İnşallah Traore'yi sezon sonu ailemizin içine katmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.