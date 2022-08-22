Lige iyi başlayan Başakşehir, Aston Villa'dan Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Lige iyi başlayan Başakşehir, Aston Villa'dan Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı

22.08.2022 12:06

İngiltere Premier Ligi ekibi Aston Villa, Bertrand Traore'nin bir sezonluk Başakşehir'e kiralandığını açıkladı. Emre Belözoğlu yönetiminde lige iyi bir başlangıç yapan Başakşehir de kanat forvet olarak görev yapan futbolcunun transferini sosyal medya hesabından bir video ile duyurdu.

Kanat forvet rotasyonunu geliştirmek isteyen Medipol Başakşehir, Aston Villa'da sezonu tamamlayan 26 yaşındaki Bertrand Traorey'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerini bağladı. İngiliz kulübü resmi hesabından Traore'nin, Medipol Başakşehir'e transferini resmen duyurdu.

Bertrand Traore, resmen Medipol Başakşehir'de

BERTRAND TRAORE: ANTRENÖRÜ TANIYORDUM, OYUNCULARI TANIYORDUM

Medipol Başakşehir'e 1 yıllığına kiralanan Bertrand Traore, havalanında ki ilk izlenimlerini basın mensuplarıyla paylaştı. 26 yaşındaki futbolcu, Başakşehirin kendisini çok net istediğini ifade ederek "Bildiğiniz gibi beni isteyen çok kulüp vardı. Düşünmek için çok vakit oldu ama ben Başakşehir'e gelmek istedim. Kulübü iyi tanıyan insanlarla görüştüm. Daha önceden de tanıdığım bir kulüptü. Antrenörü tanıyordum, oyuncuları tanıyordum. Bunlar tercihimde etkili oldu" şeklinde konuştu.

Başakşehir'de Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevini yürüten Eddie Newton'ın transferinde etkili olup olmamasının sorulması üzerine ise Traore, "Çok genç yaştan beri Eddie Newton'ı tanıyorum. Kulüple ilgili bana iyi şeylerden bahsetti. Adebayor ile de görüştüm ayrıca onu da eklemek istiyorum" dedi.

Bertrand Traore, resmen Medipol Başakşehir'de

"KARŞILIKLI CENTİLMENLİK ANLAŞMAMIZ VAR"

Öte yandan transferden dolayı Aston Villa'ya da teşekkür eden Göksel Gümüşdağ, "Aston Villa ille Trezeguet transferiyle başlayan çok iyi ilişkilerimiz var. Traore kiralık olarak başladı. Niyetimiz anlaşarak satın alma opsiyonu oluşturmak. Karşılıklı centilmenlik anlaşmamız var. İnşallah Traore'yi sezon sonu ailemizin içine katmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Medipol Başakşehir'de yeni transfer Bertrand Traore için imza töreni düzenlendi Medipol Başakşehir'de yeni transfer Bertrand Traore için imza töreni düzenlendi Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone hakim karşısına çıkıyor Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone hakim karşısına çıkıyor
Kaynak: İHA

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Adebayor, England, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Lige iyi başlayan Başakşehir, Aston Villa'dan Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:17 CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "üzüm" tepkisi: Açıkladığı fiyat üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir
12:51 Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmakta kararlı! Sarı lacivertliler, bonservis teklifini yükseltecek
12:42 Simitçi çocuğun köpeğe simit verdiği anlar duygulandırdı
12:38 Dev zincir market, 100 ürünün fiyatını fiyatını sabitleyecek
12:19 Muğla'da "hatalı sollama" can aldı! Eski belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
12:07 Mardin'de 19 kişinin feci şekilde öldüğü şüpheli kazada tır şoförlerinin ilk ifadesi şaşkına çevirdi
12:06 Lige iyi başlayan Başakşehir, Aston Villa'dan Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı
12:02 Cinsel içerikli görüntüler ifşa edildi! İtfaiye şefi yardımcısı işinden oldu
11:55 Galatasaray, Nwakaeme'ye son teklifini yaptı: Sözleşme 1+1 yıllık, yıllık maaş 1.1 milyon euro
11:58 ABD'de polis dehşeti! Yolun ortasında yakaladıkları gencin kafasını betona vurup öldüresiye dövdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 13:31:42. #1.13#
SON DAKİKA: Lige iyi başlayan Başakşehir, Aston Villa'dan Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement