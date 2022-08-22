Medipol Başakşehir'de yeni transfer Bertrand Traore için imza töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Medipol Başakşehir'de yeni transfer Bertrand Traore için imza töreni düzenlendi

22.08.2022 12:40
Medipol Başakşehir'de yeni transfer Bertrand Traore için imza töreni düzenlendi

Medipol Başakşehir, İngiltere'nin Aston Villa takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Burkina Fasolu milli futbolcu Bertrand Traore için imza töreni düzenledi.

Medipol Başakşehir, İngiltere'nin Aston Villa takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Burkina Fasolu milli futbolcu Bertrand Traore için imza töreni düzenledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen törene, turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, önemli takımlarda forma giyen kariyerli bir futbolcuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, "Takımımız çok değerli oyunculardan oluşuyor. Şampiyonluk yaşamış ve sürekli Avrupa'yı zorlayan bir takımız. Traore'nin burada başarılı ve mutlu olacağına inancım tam." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'den birçok oyuncunun Medipol Başakşehir'de forma giydiğini hatırlatan Gümüşdağ, "Mesut Özil başta olmak üzere Chadli, Adebayor, Clichy, Robinho, Demba Ba ve Skrtel gibi futbolcular bizimle çok önemli başarılara ortak oldu. Traore de Medipol Başakşehir'i tercih etti. Başka isteyen kulüpler de vardı. Traore'nin transferinden büyük mutluluk duyuyoruz. Emre hoca da kendisini çok arzu etti. Hayırlı olsun. İnşallah geçmişteki başarılarının daha güzelini burada da yaşar." diye konuştu.

Transferden dolayı Aston Villa'ya da teşekkür eden Göksel Gümüşdağ, "Aston Villa ile Trezeguet transferiyle başlayan çok iyi ilişkilerimiz var. Traore kiralık olarak başladı. Niyetimiz anlaşarak satın alma opsiyonu oluşturmak. Karşılıklı centilmenlik anlaşmamız var. İnşallah Traore'yi sezon sonu ailemizin içine katmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bertrand Traore: "Bu kulüpte olduğum için çok mutluyum"

Burkina Fasolu oyuncu Bertrand Traore, Medipol Başakşehir'de forma giyeceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Çok önemli bir takıma transfer olduğunu vurgulayan 26 yaşındaki hücum oyuncusu, "Bir an önce sahada yer almak için sabırsızlanıyorum. Büyük bir tercih yaptım. Kısa vadeli düşünmedim. Eddie Newton ve Emmanuel Adebayor'dan çok olumlu bilgiler aldım. Bunlar da karar vermemde önemli etken oldu. Bu kulüpte olduğum için çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Turuncu-lacivertli takımın önemli oyunculardan oluştuğunu aktaran Bertrand Traore, "Emre Belözoğlu ile konuştum. Benim sisteme uyacağımı çok net bir şekilde ifade etti. Ona çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza da ilgisi ve alakası için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirildi. Traore, yeni takımında giyeceği 9 numaralı formayla basın mensuplarına poz verdi.

YORUMLAR
500
Lige iyi başlayan Başakşehir, Aston Villa'dan Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı Lige iyi başlayan Başakşehir, Aston Villa'dan Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, 154 gün sonra sahaya çıktı Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, 154 gün sonra sahaya çıktı
Kaynak: AA

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de yeni transfer Bertrand Traore için imza töreni düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:07 Mardin'de 19 kişinin feci şekilde öldüğü şüpheli kazada tır şoförlerinin ilk ifadesi şaşkına çevirdi
12:02 Cinsel içerikli görüntüler ifşa edildi! İtfaiye şefi yardımcısı işinden oldu
11:55 Galatasaray, Nwakaeme'ye son teklifini yaptı: Sözleşme 1+1 yıllık, yıllık maaş 1.1 milyon euro
11:57 Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Taksi şoförü tekme tokat dövüldü
12:28 Çiçek Taksi'de rol arkadaşıydı! Gül Gölge'den Civan Canova için duygulandıran sözler
11:46 Sevgilisinin vefatı sonrası zor günleri geride bırakan şarkıcı Gülçin Ergül, ilk tatil pozlarını paylaştı
11:39 İstanbul Kartal metrosunda kimseye aldırış etmeden uyuyan gençler tepki çekti
11:37 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu felaketin yıldönümünde paylaştı: Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin
11:35 Park halindeyken hareket eden minibüsü takla atmak üzereyken kadınlar tuttu
11:26 Konserde giydiği kıyafet şikayet edildi! Genç kadın tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 12:40:15. #1.13#
SON DAKİKA: Medipol Başakşehir'de yeni transfer Bertrand Traore için imza töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement