Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

22.02.2022 20:16
Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de yeni transferler Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan bu mücadelede forma giyemedi.

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de yeni transferler Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan bu mücadelede forma giyemedi.

Üç oyuncu TFF Futbol Müsabaka Talimatı 18. maddesi 1. bendindeki "Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir." maddesi nedeniyle bu mücadelede takımındaki yerlerini alamadı.

Turuncu-lacivertli takımda cezalı futbolular Stefano Okaka ve Deniz Türüç ile sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir de diğer eksikler isimler oldu.

İstanbul ekibinde Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara da hastalığı sebebiyle takımdaki yerini alamadı.

Serdar Gürler eski takımına karşı ilk 11'de

Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Serdar Gürler, eski takımına karşı forma giydi.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Serdar Gürler'e ilk 11'de şans verdi.

Emre Belözoğlu'ndan 4 değişiklik

İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de son maça göre kadroda 4 değişiklik yapıldı.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizepspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta ilk 11'de yer alan Pizzi, Trezeguet, Caiçara ve Okaka yerine Danijel Aleksic, Nacer Chadi, Ömer Ali Şahiner ve Fredrik Gulbrandsen ilk 11'de sahaya çıktı.

Konyaspor'daki eksikler

Konya ekibinde de 4 oyuncu bu mücadelede forma giyemedi.

Yeşil-beyazlı takımın yeni transferleri Amilton, Uğurcan Yazgılı ve Alberk Koç, statü gereği bu maçın kadrosunda yer alamadı.

Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı da bu maçta takımını yalnız bıraktı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar - Son Dakika


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