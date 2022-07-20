Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçına doğru - Benyamin Lam - Florian Hartherz - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçına doğru - Benyamin Lam - Florian Hartherz

20.07.2022 19:27

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Maccabi Netanya'nın teknik direktörü Benni Lam, yarın Medipol Başakşehir'e zorluk çıkarmak istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Maccabi Netanya'nın teknik direktörü Benni Lam, yarın Medipol Başakşehir'e zorluk çıkarmak istediklerini söyledi.

Benyamin Lam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlen basın toplantısına oyunculardan Florian Hartherz'le birlikte katıldı.

Kendi oyunlarını sahaya koymak istediklerini belirten Lam, "12 yıl sonra ilk defa Avrupa kupalarında yer alacağımız için kendimizi iyi hissediyoruz. Rakibin oyununu önemsemeden kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Üç oyuncumuz yarın oynamayacak, ikisi yedek kulübesinde olacak, bir oyuncumuz bizimle gelmedi. Karem Jaber ve Igor Zlatanovic yedek kulübesinde bekleyecek." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Avrupa kupalarında ilk maçına çıkacağını aktaran Benni Lam, "En iyisini yapmaya çalışacağız. Takımı iyi hazırladık. Ülkeye iki gün önce geldik. Karşı takıma saygı duyuyoruz, genel olarak kendi oyunumuzu oynayacağız. Başakşehir çok güçlü ve iyi bir takım. Geçen sene ligi 4. bitirdi, iki sene önce de şampiyon olacak güce sahip bir takım. Kendi takımımla ilgileniyorum, kendi açımdan en iyisini yapmaya çalışacağız. Başakşehir için zorluk çıkarmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

"İsrail Ligi bizim için daha önemli ama yarın kazanmak istiyoruz." sözlerini kullanan Lam, "Yarınki maç formalite bile olsa kazanmak için sahaya çıkacağız ve bunun için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın yeni isimlerinden Florian Hartherz de takım olarak iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini aktararak, "Takım içinde motivasyonum yüksek. Burada olduğum için mutluyum. İyi sonuç almak için tüm takım olarak savaşacağız. Başakşehir'deki iyi oyunculara karşı oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçına doğru - Benyamin Lam - Florian Hartherz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçına doğru - Benyamin Lam - Florian Hartherz - Son Dakika
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