UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi konuk eden Medipol Başakşehir 'de teknik direktör Emre Belözoğlu , rakipleriyle deplasmanda oynadıkları bir önceki maça göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir-RFS maçından notlar - Son Dakika

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