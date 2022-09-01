Medipol Başakşehirli Ponck, Portekiz'in Chavez ekibine transfer oldu - Son Dakika
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Medipol Başakşehirli Ponck, Portekiz'in Chavez ekibine transfer oldu

01.09.2022 21:19
Medipol Başakşehirli Ponck, Portekiz'in Chavez ekibine transfer oldu

Medipol Başakşehir, savunma oyuncusu Carlos Ponck'un Portekiz ekiplerinden Chavez'e transfer olduğunu duyurdu.

Medipol Başakşehir, savunma oyuncusu Carlos Ponck'un Portekiz ekiplerinden Chavez'e transfer olduğunu duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda önemli katkıları bulunan Carlos Ponck, Portekiz'in Chavez Kulübüne transfer olmuştur. Carlos Ponck'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Başakşehir, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehirli Ponck, Portekiz'in Chavez ekibine transfer oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Medipol Başakşehirli Ponck, Portekiz'in Chavez ekibine transfer oldu - Son Dakika
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