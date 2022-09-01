Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda önemli katkıları bulunan Carlos Ponck, Portekiz'in Chavez Kulübüne transfer olmuştur. Carlos Ponck'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Başakşehir, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehirli Ponck, Portekiz'in Chavez ekibine transfer oldu - Son Dakika

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