Erdinç Sözer: "İyi bir netice alarak tur atlamak istiyoruz" - Son Dakika
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Erdinç Sözer: "İyi bir netice alarak tur atlamak istiyoruz"

10.08.2022 18:39
Erdinç Sözer: "İyi bir netice alarak tur atlamak istiyoruz"

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Breidablik karşısında iyi bir netice alarak tur atlamak istediklerini söyledi.

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Breidablik karşısında iyi bir netice alarak tur atlamak istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir yarın evinde İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer basın toplantısında konuştu. Geçtiğimiz hafta çok önemli bir maç oynadıklarını söyleyen Sözer, "Neticemiz çok güzeldi, maçı aldık. Çok kuvvetli bir takım. Kendi liglerinde lider. Güzel bir hazırlıkla, iyi bir netice alarak tur atlamak istiyoruz. Kadromuz geniş. Maçtan maça değerlendiriyoruz, değişmeler oluyor. Her oyuncuyu değerlendirip, 11 kurmaya çalışacağız. Bu bizi çok mutlu ediyor. İnşallah yarın güzel bir performansla tur atlarız" diye konuştu.

Sözer, ayrıca eksik futbolcularının olmadığını da ifade etti. - İSTANBUL

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Breidablik, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı Breidablik, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı Medipol Başakşehir-Breidablik maçına doğru Medipol Başakşehir-Breidablik maçına doğru
Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, İzlanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erdinç Sözer: 'İyi bir netice alarak tur atlamak istiyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdinç Sözer: "İyi bir netice alarak tur atlamak istiyoruz" - Son Dakika
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