Turuncu-lacivertliler, yarın saat 12.00'de Belçika 'ya hareket edecek ve son antrenmanını yerel saatle 19.00'da Bosuil Stadyumu'nda gerçekleştirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Başakşehir, Antwerp maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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