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Medipol Başakşehir yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek - Son Dakika

Medipol Başakşehir yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

11.02.2022 11:03
Medipol Başakşehir yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Bir maçı eksik olan turuncu-lacivertli ekip, haftaya 37 puanla 5. sırada giriyor. Gaziantep FK ise 35 puanla 9. sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir ile kart cezalıları Tolga Ciğerci ve Leonardo Duarte bu mücadelede forma giyemeyecek.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka, Fredrik Gulbrandsen ve Deniz Türüç ise ceza sınırında bulunuyor.

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim Stadı, Gaziantep FK, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek - Son Dakika
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