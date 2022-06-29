Burdur MAKÜ Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde otelin köpeği futbolcuların pas çalışmasına katılmak istedi. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde oldukça neşeli görünen Medipol Başakşehir futbolcularının çalımlarına ani reflekslerle yanıt veren köpeğin birkaç kez topu almayı da başardığı görülüyor. - BURDUR

Yeni sezon hazırlıklarına Burdur 'da başlayan Medipol Başakşehir 'in antrenmanına giren köpek, renkli görüntülere neden oldu.

Kaynak: İHA

Başakşehir, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehirli futbolculardan sevimli rakibe çalım - Son Dakika

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