Mehmet Ak: "Çalışmaya ve emek vermeye devam" - Son Dakika
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Mehmet Ak: "Çalışmaya ve emek vermeye devam"

25.05.2022 16:09
Mehmet Ak: "Çalışmaya ve emek vermeye devam"

1461 Trabzon FK ile önümüzdeki sezon yoluna devam edecek olan Teknik Direktör Mehmet Ak, çalışmaya ve emek vermeye devam edeceklerini söyledi.

1461 Trabzon FK ile önümüzdeki sezon yoluna devam edecek olan Teknik Direktör Mehmet Ak, çalışmaya ve emek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Mehmet Ak, geride kalan sezonun 34. haftasında 1461 Trabzon Futbol Kulübü hikayelerinin başladığını belirterek, "Sizlerin de bildiği gibi play-off sürecinde hedefimize ulaşamadık. Bunun için üzgün olsak da futbolda dün yok, bugün ve yarınlar var. Bu kısa süreçte birlik olarak aynı hedef yolunda ilerlediğimiz futbolcu arkadaşlarıma ve büyük camiamıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Ak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi bizim için yeni bir sayfa, yeni bir sezon başlıyor. Başkanımız Celil Hekimoğlu ve Yönetim Kurulumuz ile yaptığımız toplantıda yeni sezon planlamamızı belirledik. Yapılan planlamaya göre; 2022-2023 sezonu antrenmanlarımıza 1 Temmuz 2022 tarihinde başlayacağız. Kafamızdaki düşünceleri takımımıza uygulamak ve kamp döneminden alabileceğimiz en yüksek verimi almak için çalışmalarımızı yapacağız. Çalışmaya, emek vermeye devam." - TRABZON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mehmet Ak: 'Çalışmaya ve emek vermeye devam' - Son Dakika


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