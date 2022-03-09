Mehmet Akif anısına güreş turnuvası düzenleniyor - Son Dakika
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Mehmet Akif anısına güreş turnuvası düzenleniyor

09.03.2022 08:48
Mehmet Akif anısına güreş turnuvası düzenleniyor

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. yıldönümü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği kapsamında, Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla güreş turnuvası yapılacak.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. yıldönümü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği kapsamında, Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla güreş turnuvası yapılacak.

Türk Milleti için özgürlük, bağımsızlık ve Milli Mücadelenin en önemli simgelerinden birisi olan İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü öncesi Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü anlamlı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. 12 Mart Cumartesi günü Kınıklı Spor Salonunda il merkezi ve ilçelerden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla güreş turnuvası yapılacak. Pamukkale Kaymakamlığı ve Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak organizasyonu sporseverler ücretsiz izleyebilecek.

Gençler kutlu mirasa sahip çıkacak

İstiklal Marşının Kabulünün 101. Yıldönümünde, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un sporcu ve güreşçi kişiliğinden yola çıkarak ata sporumuz olan güreş turnuvası planladıklarını kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, turnuva ile gençlerin bu kutlu mirasa sahip çıkmasının önemine dikkat çekeceklerini söyledi. İstiklal Marşımızın milletimize ve gençlerimize ilham olacağı nice asırlar geçirmesini dileyen İbanoğlu, böylesine anlamlı bir konu sayesinde, Türk gençliği ve sporcusu için örnek bir şahsiyet olan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anacaklarını sözlerine ekledi. - DENİZLİ

Mehmet Akif anısına güreş turnuvası düzenleniyor
Mehmet Akif anısına güreş turnuvası düzenleniyor

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Mehmet Akif Ersoy, Denizli, Milli, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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