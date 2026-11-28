Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan tekvando antrenörü Mehmet Ali Dursun, yıllarını verdiği spor hayatında yetiştirdiği binlerce sporcunun ardından şimdi bilgi ve tecrübelerini kızı Elif Dursun'a aktarıyor. 13 yaşında siyah kuşak sahibi olan Elif, hem spor yapıyor hem de geleceğin sporcularının yetişmesinde babasına da destek oluyor.

57 yaşındaki Mehmet Ali Dursun, spor hayatına Ankara'da başladı. Ankara'dan Mersin'in Silifke ilçesinde gelen tekvando da sporcu olarak devam eden Dursun, daha sonra antrenörlüğe adım attı. Antrenörlük kariyeri boyunca yaklaşık 11 bin lisanslı sporcu yetiştiren Dursun, 2014-2015 yıllarında Milli Takım Antrenörü olarak görev yaptı. Meslek hayatı boyunca dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonları yetiştiren Dursun, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süre çok sevdiği spordan uzak kalmak zorunda kaldı. Yüzde 40 engelli olmasına rağmen spor tutkusundan vazgeçmeyen Dursun, bu kez kızı Elif'in antrenörlüğünü üstlendi.

Elif Dursun: "Babamın öğrencisiyim"

Gazi Ortaokulu 7. sınıfında eğitim gören Elif Dursun, babasının desteği ve kendi azmiyle tekvandoda önemli bir başarıya imza attı. Siyah kuşak 1. 'dan' seviyesine ulaşan Elif, artık babasının yalnızca öğrencisi değil, aynı zamanda yardımcısı olarak da görev yapmaya başladı. Aldığı eğitimle tekvando da kendine sağlam bir yer edinen Elif, yılların tecrübesini taşıyan babasının spor mirasını geleceğe taşımanın gururunu yaşıyor.

Babasının izinde giden Elif Dursun, "Ben 13 yaşındayım, 7 yıldır bu sporu yapıyorum. Siyah kuşak 1. danım. Öğrencilerimize yardımcı oluyorum burada. Aynı zamanda babamın da öğrencisiyim" dedi.

Mehmet Ali Dursun: "Kızım Elif'in desteğiyle devam ediyoruz

57 yaşında olduğunu ve 30 yıldır tekvando sporunun içinde olduğuna değinen baba Mehmet Ali Dursun,"Şu anda tekvando antrenörlüğünü yapıyorum. Ondan önce de sporculuk hayatım oldu. Bir rahatsızlığımdan dolayı ameliyat oldum. Engelli bir birey olarak tekvandoya devam ediyoruz. Dünya şampiyonları çıkardık, Avrupa şampiyonları çıkardık. Bunun yanında da yine yolumuza kızım Elif'in desteğiyle devam ediyoruz. Elif kızım da 1. dan siyah kuşak oldu. Onunla beraber inşallah daha birçok bayrak dalgalandırmaya talibiz" ifadelerini kullandı.