Mehmet Altıparmak: "Bu ligde her puan altın değerinde" - Son Dakika
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Mehmet Altıparmak: "Bu ligde her puan altın değerinde"

27.02.2022 22:47

- Mehmet Altıparmak: "Bu ligde her puan altın değerinde" Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, İstanbulspor ile berabere kaldıkları maçla ilgili, "Alınan her puan çok değerli ama üzüntümüz son saniyede 3 puan kaçırmamızdı" dedi.

- Mehmet Altıparmak: "Bu ligde her puan altın değerinde"

İSTANBUL - Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, İstanbulspor ile berabere kaldıkları maçla ilgili, "Alınan her puan çok değerli ama üzüntümüz son saniyede 3 puan kaçırmamızdı" dedi.

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren Mehmet Altıparmak, "Ülkemizin ve İslam aleminin mübarek kandilini kutluyorum. Üzgünüz, son saniyede kaçırdığımız 3 puan var. Oyuncularımız da içeride çok üzgünler. Maçın önünü arkasını oyuncularımızla konuştuğumuzda, karşılaşma konuştuğumuz şekilde geçti. İlk yarısı kora kor, ikinci yarısında ise üzerimize geleceklerini biliyorduk. Golü bulduktan sonra çok net pozisyonlarımız da var. 2. golü bulabilecek çok net pozisyonlar var ama özellikle böyle deplasmanlarda golü bulamadığınız zaman sıkıntı yaşanıyor. İster istemez geri yaslanıyorsunuz. Mecburi sakatlıklar da maç içerisindeki oyunumuzu etkiledi. Tüm mücadeleleri için oyuncularımı tek tek kutluyorum. Alınan her puan çok değerli ama üzüntümüz son saniyede 3 puan kaçırmamızdı. Oyuncularıma kafalarını kaldırmalarını söyledim çünkü cuma günü çok daha önemli bir mücadeleye çıkacağız. İstediğimiz oyun şeklinin çoğunu uygulayabiliyoruz ama o mevkiinin adamlarının da olması gerekiyor. İnşallah 3 puanları aldığımız zaman, çünkü 3 tane deplasman çok kolay bir şey değil. Bu ligde her puan altın değerinde, 3 puanı hak etmiş ve çokta yaklaşmıştık. Cuma günü oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız" şeklinde konuştu.

Mehmet Altıparmak: Bu ligde her puan altın değerinde
Mehmet Altıparmak: Bu ligde her puan altın değerinde
Mehmet Altıparmak: Bu ligde her puan altın değerinde

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Altıparmak: 'Bu ligde her puan altın değerinde' - Son Dakika


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