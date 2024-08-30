Spor

- Mehmet Altıparmak: "Daha iyi bir Erokspor olarak milli takım arasını değerlendireceğiz

İSTANBUL - Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 2-1 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçının ardından, yeni bir takım oldukları için eksikleri olduğunu ve milli ara sonrası daha iyi bir Erokspor izleteceklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Esenler Erokspor, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, müsabakanın ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Öncelikle üzüntülüyüz. Bu ligde ilk maçımızı oynadık. 2-1'i yakaladıktan sonra oyuncularımızla konuştuk ve 3 değişiklik yaptık. İkinci yarı daha iyi oynadık ama mağlup olduk. 2-2'yi yakalamış olsak maç çok farklı yerlere giderdi ama olmadı. İyi oynadık, iyi pozisyonlara girdik. Sonlarına kadar maçı bırakmadık ama golü bulamadık. Gençlerbirliği'nin neredeyse ikinci yarı atağı yok. Bundan önceki maçlarımızda da benzer şeyler oldu. Eksiklerimiz var. Yeni bir takımız. Bunlara çalışacağız. Daha iyi bir Erokspor olarak inşallah milli takım arasını değerlendireceğiz. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum. Bu milli takım arası bize bu anlamda çok iyi gelecek"