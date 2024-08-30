Mehmet Altıparmak: Daha iyi bir Erokspor olarak milli takım arasını değerlendireceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mehmet Altıparmak: Daha iyi bir Erokspor olarak milli takım arasını değerlendireceğiz

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Gençlerbirliği maçının ardından, yeni bir takım oldukları için eksikleri olduğunu ve milli ara sonrası daha iyi bir Erokspor izleteceklerini söyledi. Maçta iyi oynadıklarını ve pozisyonlara girdiklerini belirten Altıparmak, eksiklerini gidermek için çalışacaklarını ve milli takım arasını iyi değerlendireceklerini ifade etti.

30.08.2024 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Mehmet Altıparmak: "Daha iyi bir Erokspor olarak milli takım arasını değerlendireceğiz

İSTANBUL - Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 2-1 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçının ardından, yeni bir takım oldukları için eksikleri olduğunu ve milli ara sonrası daha iyi bir Erokspor izleteceklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Esenler Erokspor, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, müsabakanın ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Öncelikle üzüntülüyüz. Bu ligde ilk maçımızı oynadık. 2-1'i yakaladıktan sonra oyuncularımızla konuştuk ve 3 değişiklik yaptık. İkinci yarı daha iyi oynadık ama mağlup olduk. 2-2'yi yakalamış olsak maç çok farklı yerlere giderdi ama olmadı. İyi oynadık, iyi pozisyonlara girdik. Sonlarına kadar maçı bırakmadık ama golü bulamadık. Gençlerbirliği'nin neredeyse ikinci yarı atağı yok. Bundan önceki maçlarımızda da benzer şeyler oldu. Eksiklerimiz var. Yeni bir takımız. Bunlara çalışacağız. Daha iyi bir Erokspor olarak inşallah milli takım arasını değerlendireceğiz. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum. Bu milli takım arası bize bu anlamda çok iyi gelecek"

Kaynak: İHA

Mehmet Altıparmak, Gençlerbirliği, Milli Takım, Esenler, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Altıparmak: Daha iyi bir Erokspor olarak milli takım arasını değerlendireceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:26 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk için dua etti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk için dua etti
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
11:38 30 Ağustos’ta gökyüzünde mest eden manzara 30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 01:14:51. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmet Altıparmak: Daha iyi bir Erokspor olarak milli takım arasını değerlendireceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement