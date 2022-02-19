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Gökay Kavalcı: "Her puanın hayati önem taşıdığını biliyoruz" - Son Dakika

Gökay Kavalcı: "Her puanın hayati önem taşıdığını biliyoruz"

19.02.2022 21:38

- Gökay Kavalcı: "Her puanın hayati önem taşıdığını biliyoruz" Kocaelispor karşısında alınan 1 puanı değerlendiren Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı, "Bu ligde alınan her puanın hayati önem taşıdığını biliyoruz, hem play-off potası için hem düşme hattı için.

- Gökay Kavalcı: "Her puanın hayati önem taşıdığını biliyoruz"

İSTANBUL - Kocaelispor karşısında alınan 1 puanı değerlendiren Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı, "Bu ligde alınan her puanın hayati önem taşıdığını biliyoruz, hem play-off potası için hem düşme hattı için. Kazanmak istiyorduk ama 1 puana razı olduk" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, sahasında Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Topun bizde kalması konusunda sıkıntılar yaşadık. Defansif anlamda iyiydik ama üçüncü bölgede çoğalmada, gol pozisyonlarına girmede sıkıntı yaşadık. Ama ikinci yarıya iyi başladık. 45 ile 70. dakikalar arası oyunun kontrolü bizdeydi. Pozisyonlar bulduk, rakibe pozisyon vermedik. Fakat 70'ten sonra yorulduk. Rakip biraz daha baskılıydı son 20 dakika. İki takım da çok nadir pozisyonlar buldu. Bu ligde alınan her puanın hayati önem taşıdığını biliyoruz, hem play-off potası için hem düşme hattı için. Kazanmak istiyorduk ama 1 puana razı olduk" cümlelerine yer verdi.

Kavalcı, ayrıca yeni transfer Volkan Şen'in henüz hazır olmadığı için forma giyemediğini de sözlerine ekledi.

Gökay Kavalcı: Her puanın hayati önem taşıdığını biliyoruz
Gökay Kavalcı: Her puanın hayati önem taşıdığını biliyoruz
Gökay Kavalcı: Her puanın hayati önem taşıdığını biliyoruz

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Gökay Kavalcı: 'Her puanın hayati önem taşıdığını biliyoruz' Gökay Kavalcı: "Her puanın hayati önem taşıdığını biliyoruz" Gökay Kavalcı: 'Her puanın hayati önem taşıdığını biliyoruz' Gökay Kavalcı: "Her puanın hayati önem taşıdığını biliyoruz" Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Kocaelispor: 0 Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Kocaelispor: 0

Mehmet Altıparmak, Spor Toto, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gökay Kavalcı: 'Her puanın hayati önem taşıdığını biliyoruz' - Son Dakika Spor


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