Mehmet Baykan'dan Kadın Taekwondo Milli Takımı ve Para Taekwondo Milli Takımı'na ziyaret - Son Dakika

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Avrupa şampiyonalarına hazırlanan Kadın Taekwondo Milli Takımı ve Para Taekwondo Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

İngiltere'nin Manchester şehrinde 19-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası için milli takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Para taekwondo ve kadın taekwondo takımı Konya'da erkek taekwondo takımı ise İzmir'de kampta bulunuyor. Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, para taekwondo ve kadın taekwondo milli takımının kampını ziyaret etti. Sporculara ve teknik ekibe başarılar dileyen ve sohbet eden heyet, milli takımlar teknik direktörü Ali Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. - İSTANBUL