TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 'Avusturya'yı eleyeceğimize dair söz vermiştim' - Son Dakika
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 'Avusturya'yı eleyeceğimize dair söz vermiştim'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Avusturya'yı eleyeceklerine dair söz verdiğini belirtti. Büyükekşi, Avusturya galibiyetinin ardından birçok konuda açıklamalarda bulundu ve takımın başarısından gurur duyduklarını ifade etti. Ayrıca, reformist bir yönetim olduklarını ve Olimpik Milli Takımı kuracaklarını da söyledi.

03.07.2024 23:46
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da yaptığı görüşmede Avusturya'yı eleyeceklerine dair söz verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız maçtan sonra takımı tebrik etmek için telefonla aradığında bu görüşmeyi hatırlatarak 'Size verdiğimiz sözü tuttuk' dedim" açıklamasında bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avusturya galibiyetinin ardından birçok konuda açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avusturya maçı için galibiyet sözü verdiğini hatırlatarak, "Geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanımız ile İstanbul'da yaptığım görüşmede, Avusturya'yı eleyeceğimize dair söz vermiştim. Dünkü zaferin ardından Cumhurbaşkanımız maçtan sonra takımı tebrik etmek için telefonla aradığında bu görüşmeyi hatırlatarak 'Size verdiğimiz sözü tuttuk' dedim. Maç biter bitmez soyunma odasına giderek, bütün oyuncuları tek tek tebrik ettim. Hepsi ile sarıldık. En sonda ise Montella ile sarıldık. O da kulağıma doğru eğilerek 'Bu galibiyeti Türk milletine ve özellikle de size armağan ediyoruz' dedi. Oyuncular sağ olsunlar, beni tezahüratlarla karşıladılar. İsmail Yüksek çok ısrarcı oldu. Onlara üçlü çektirdim" diye konuştu.

"Montella 'Merak etme başkan' dedi"

Maçtan önce hocanın kimseyle görüşmek istemediğini ifade eden Büyükekşi, "Maçtan önce hoca kimseyle görüşmek istemiyor. Ailesi ile bile görüşmüyor. Bütün konsantrasyonunu maça yönlendiriyor. Avusturya maçı öncesi başarı dilemek için ziyaretine gittiğimde bana 'Onları kendi silahı ile vuracağız merak etme başkan' dedi. Çok şükür ki önemli bir başarı elde ederek hepimizi mutlu ettiler" ifadelerini kullandı.

"Hazırlık maçlarında yenildiklerimiz elendi"

Hazırlık maçlarında yenildikleri takımların elendiğine vurgu yapan TFF Başkanı, "Hocamız Montella, özellikle EURO 2024'te yer alan güçlü takımlarla hazırlık maçı yapmak istedi. Macaristan, İtalya, Polonya, Avusturya ile hazırlık maçları oynadık. 3 mağlubiyet 1 beraberlik aldık ve hocamız çok eleştirildi. Halbuki bunlar hazırlık maçıydı. Şimdi görüyoruz ki bu takımlar elendi ve biz turnuvaya devam ediyoruz. Hazırlık maçları teknik direktörler içindir. Takımının durumunu görmek içindir. Kendi talebi ile bu güçlü ülkelerle hazırlık maçı yapıldı. Avusturya ile yaptığımız ve 6-1 kaybettiğimiz hazırlık maçından gereken sonuçları çıkardık ve onları cezalı oyuncularımız olmasına rağmen turnuvanın dışına ittik. 85 milyonu mutlu ettiğimiz için gururluyuz. Ancak özellikle gurbetçi vatandaşlarımızı mutlu ettiğimiz için ayrıca gururluyuz" dedi.

"İlkleri yaşıyor, yaşatıyoruz"

Turnuvanın tribünde en çok taraftarı olan ülkesi olduklarını belirten Mehmet Büyükekşi, "Ev sahibi Almanya'yı da bu konuda geride bıraktık. Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde bu olay ilk defa yaşanıyor. Tarihimizde ilk defa eleme grubunu lider bitirerek gelmiştik. Turnuvaya da ilk defa galibiyetle başladık. Dört maçın üçünü kazanan birkaç ülkeden biriyiz. Arda Güler turnuva tarihinde ilk maçında gol atan en genç oyuncu oldu. Grup aşamaları sonrası Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en erken golünü attık. Turnuvanın Çekya sonrası en genç takımı bizdik. Çekya'yı eleyince turnuvanın en genç takımı biz olduk" diye konuştu.

"Tarih yazmaya devam etmek istiyoruz"

Berlin'de Hollanda'yı yenip, tarih yazmaya devam etmek istediklerini de dile getiren Büyükekşi, "Berlin'de de tarih yazmak istiyoruz. Berlin Türk nüfusunun çok yoğun olduğu bir şehir. Hollanda taraftarı da milli takımlarına bağlı. Tribünlerde çok büyük bir coşku olacağını düşünüyorum. Bizim taraftarımızın yine turnuvanın her maçında olduğu gibi Berlin Olimpiyat Stadı'nı tıklım tıklım doldurmasını bekliyoruz. Takımımızın da inşallah yarı finale yükselerek Türkiye'yi sevince boğacağını umut ediyorum" sözlerini sarf etti.

"Bot hesaplardan hain saldırı"

Portekiz maçı sonrası Arda Güler ile Montella arasında oluşturulmaya çalışılan suni krize de değinen Mehmet Büyükekşi, "Portekiz maçı sonrası Arda Güler ile Montella arasında suni bir kriz oluşturulmaya çalışıldı. Ancak bu suni krizi gazetelerimizin, televizyonlarımızın sorumu davranışlarıyla bertaraf ettik. O dönemde yaptığımız araştırmada bot hesaplardan 1 saat içerisinde 115 bin mesaj atıldığını tespit etik. Bu sadece bize değil hepimizin ortak değeri milli takımımıza yapılan hain bir saldırıdır" ifadelerini kulandı.

"Reformist bir yönetimiz"

Reformcu bir yönetim olduklarının altını çizen Büyükekşi, "Biz reformcu bir yönetimiz, sadece milli takımda değil, altyapı akademisi, hakem akademisi gibi Türk futbolunun geleceği gibi konularda önemli reformlar yaptık. Milli takım özelinde ise A Milli Takım ile Ümit Milli Takım'ı Montella'nın yönetimine verdik. Böylece A Milli Takım'ın havuzu genişlemiş oldu" şeklinde konuştu.

"Olimpik Milli Takım kuracağız"

Olimpik Milli Takım müjdesi de veren Başkan Büyükekşi, "Olimpiyatlara çok uzun süredir futbolda katılamıyoruz. O alanda da yer almak için Olimpik Milli Takımı kuracağız. Onun hazırlığını yapacağız. Futbolda günü değil geleceği kurtarmak için bu projeleri sürdürmek istiyoruz. A Milli Takım'ın teknik direktörü, alt yaş gruplardaki bütün milli takım hocalarıyla iletişim halinde. Eski yıllarda böyle bir durum maalesef yoktu" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 'Avusturya'yı eleyeceğimize dair söz vermiştim' - Son Dakika

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