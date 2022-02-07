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Mehmet Güney, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda teknik delege olarak görev yapıyor - Son Dakika

Mehmet Güney, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda teknik delege olarak görev yapıyor

07.02.2022 11:04
Mehmet Güney, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda teknik delege olarak görev yapıyor

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Teknik Kurul Başkanı Mehmet Güney, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda snowboard müsabakalarında teknik delege olarak görev yapıyor.

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Teknik Kurul Başkanı Mehmet Güney, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda snowboard müsabakalarında teknik delege olarak görev yapıyor.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Güney, 7 milli sporcunun yarıştığı organizasyonda Türkiye'yi snowboard teknik delegesi olarak temsil ediyor.

Güney, daha önce birçok uluslararası spor organizasyonunda teknik delege olarak görev yapmıştı. ???????

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Mehmet Güney, Türkiye, Kayak, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mehmet Güney, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda teknik delege olarak görev yapıyor - Son Dakika Spor


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