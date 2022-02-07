Mehmet Güney, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda teknik delege olarak görev yapıyor

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Teknik Kurul Başkanı Mehmet Güney, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda snowboard müsabakalarında teknik delege olarak görev yapıyor.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Güney, 7 milli sporcunun yarıştığı organizasyonda Türkiye'yi snowboard teknik delegesi olarak temsil ediyor.
Güney, daha önce birçok uluslararası spor organizasyonunda teknik delege olarak görev yapmıştı. ???????
Kaynak: AA
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