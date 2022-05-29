Mehmet Hüseyin Dalgıç: "17 yıl sonra Süper Lig'de oynama hakkını kazandırmak istiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Hüseyin Dalgıç: "17 yıl sonra Süper Lig'de oynama hakkını kazandırmak istiyoruz"

29.05.2022 21:11

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u eleyerek play-off finaline çıktıkları için mutlu olduğunu aktararak, "İstanbul'un 17 yıl aradan sonra Süper Lig'de oynama hakkını kazandırmak istiyoruz" dedi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u eleyerek play-off finaline çıktıkları için mutlu olduğunu aktararak, "İstanbul'un 17 yıl aradan sonra Süper Lig'de oynama hakkını kazandırmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşmaya 4-2'lik skorun avantajı ile başlayan İstanbul ekibi sahadan 1-0 mağlup ayrılsa da adını finale yazdırmayı başardı. Mücadelenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, "Finale çıktık, çok mutluyuz. Play-off başladığında her takımın yüzde 25 şansı vardı. Şu an bunu 50'ye çıkardık. Bandırma ile final oynayacağız. Final maçında fit bir şekilde olmak için hem fiziksel hem de mental olarak hazırlanıp finalde İstanbul'un 17 yıl aradan sonra Süper Lig'de oynama hakkını kazandırmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Mehmet Hüseyin Dalgıç: 17 yıl sonra Süper Lig'de oynama hakkını kazandırmak istiyoruz
Mehmet Hüseyin Dalgıç: 17 yıl sonra Süper Lig'de oynama hakkını kazandırmak istiyoruz
Mehmet Hüseyin Dalgıç: 17 yıl sonra Süper Lig'de oynama hakkını kazandırmak istiyoruz
Mehmet Hüseyin Dalgıç: 17 yıl sonra Süper Lig'de oynama hakkını kazandırmak istiyoruz

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig, Mehmet Hüseyin, Play Off, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Hüseyin Dalgıç: '17 yıl sonra Süper Lig'de oynama hakkını kazandırmak istiyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Ve beklenen oldu: Vaka sayıları 3 gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:57 Erdoğan, bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddialarına cevap verdi: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar! Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 21:18:34. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Hüseyin Dalgıç: "17 yıl sonra Süper Lig'de oynama hakkını kazandırmak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement