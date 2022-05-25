Mehmet Kazan ve Ahmet Özyazıcı İtalya'da ilk günü başarıyla tamamladı - Son Dakika
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Mehmet Kazan ve Ahmet Özyazıcı İtalya'da ilk günü başarıyla tamamladı

25.05.2022 19:33
Mehmet Kazan ve Ahmet Özyazıcı İtalya'da ilk günü başarıyla tamamladı

EDGA'nın (Avrupa Engelliler Golf Birliği) organize ettiği 22. Italian Open for Disabled bugün İtalya'nın Torino şehrinde başladı.

EDGA'nın (Avrupa Engelliler Golf Birliği) organize ettiği 22. Italian Open for Disabled bugün İtalya'nın Torino şehrinde başladı.

Royal Park I Roveri'de düzenlenen müsabakada 13 ülkeden toplamda 42 sporcu saha çıktı. Organizasyonda, Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından ülkemizi Mehmet Kazan ve Ahmet Özyazıcı temsil ediyor. Oynanan müsabakaların ilk raundunun sonunda gross karegoride mücadele eden milli sporcu Mehmet Kazan 73 (+1) gross skorla üçüncü, net kategoride mücadele eden bir diğer sporcu Ahmet Özyazıcı 70 net skorla dördüncü basamakta yer aldı.

Şampiyonada yer alan milli sporcuların mücadelesi 26 Mayıs'ta oynanacak final raundunun ardından sona erecek.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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