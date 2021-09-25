Mehmet Mesut Tüfenkoğlu: "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmekte zorluk çektik"

Ümraniyespor yenilgisi sonrası konuşan Manisa FK Teknik Sorumlusu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu, "Özellikle üçüncü bölgede girdiğimiz pozisyonları değerlendirmekte birazcık zorluk çektik. Onları atabilseydik maçın sonucu böyle olmayabilirdi" dedi.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Manisa FK, deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Sorumlusu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu, "Bugün mücadelelerinden dolayı bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ederim. Zor bir deplasmandı, lidere karşı oynuyorduk. Erken yediğimiz bir gol akabinde oyunun kontrolünü elimize almaya başladık. Mümkün olduğu kadar topun bizde kalmasını sağlamaya çalıştık. Özellikle üçüncü bölgede girdiğimiz pozisyonları değerlendirmekte birazcık zorluk çektik. Onları atabilseydik maçın sonucu böyle olmayabilirdi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL