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Kayserispor-Hatayspor maçının ardından - Mehmet Özhaseki - Son Dakika

Kayserispor-Hatayspor maçının ardından - Mehmet Özhaseki

04.02.2022 23:10

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor'un evinde Atakaş Hatayspor'u 4-3 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor'un evinde Atakaş Hatayspor'u 4-3 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Özhaseki, stat çıkışında, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok keyifli bir maç izlediklerini söyledi.

İki takımın da iyi ve açık bir futbol oynadığı belirten Özhaseki, "Önemli olan Kayserispor'un mücadelesiydi. Kayserispor daha fazla isteyen, iyi oynayan taraftı, biraz rehavete düştüğünde de çok çabuk gol yiyen takımdı. Sonuç böyle olduğu için seviniyoruz. Herhalde bu gollerden sonra tedbir alınıp böyle basit goller yemeyiz diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın son dakikalarının heyecanlı geçtiğini aktaran Özhaseki, "Karşılaşma 4-3 olunca haliyle insanı stres basıyor. Kaç dakika kalırsa kalsın insan endişe taşıyor. Çok rahat alabileceğimiz, fark olabilecek bir maçtı, sonuç olarak 3 puan aldık. Maçtan sonra içeri girdik hocamızı, oyuncuları tebrik ettik. Berna Hanım hasta yatıyor, ona da moral olmuştur. Çocuklar da birazdan Berna Hanım'ın evine gidip ona galibiyet hediyesi götürecekler. Berna Hanım'a da Allah'tan şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı da önemli bir virajı galibiyetle geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Keyifli, bol gollü bir maç izlettiklerini anlatan Gözbaşı, "Güzel futboldan dolayı Hikmet hocamızı ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Kayserispor, yeni transferleriyle birlikte kadro derinliği olan ligin en önemli takımlarından biri haline geldi." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin kontrollü ve planlı bir yapılanmayla daha önemli konuma geleceğini vurgulayan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Bugün önemli bir virajdı, yukarılarda yer edinebilmek adına bu virajı iyi bir şekilde atlattık. İlerleyen günlerde üzerine koyarak, iyi futbol izleterek daha yukarılara geleceğimize inancımız tam. Esas planlamayı başkanımızın da söylediği gibi önümüzdeki sene konumlandıracağız. Kontrollü, planlı, bütün şehrin desteği ile hep birlikte daha güzel günler göreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Önemli 2 maçımız var, desteğe devam edelim."

Kayserispor-Hatayspor maçının ardından - Mehmet Özhaseki
Kayserispor-Hatayspor maçının ardından - Mehmet Özhaseki
Kayserispor-Hatayspor maçının ardından - Mehmet Özhaseki
Kayserispor-Hatayspor maçının ardından - Mehmet Özhaseki
Kayserispor-Hatayspor maçının ardından - Mehmet Özhaseki

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Spor Toto Süper Lig, Mehmet Özhaseki, Ahmet Çalık, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor-Hatayspor maçının ardından - Mehmet Özhaseki - Son Dakika Spor


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