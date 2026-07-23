Mehmet Talat Uçar Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Mehmet Talat Uçar Gümüş Madalya Kazandı

Mehmet Talat Uçar Gümüş Madalya Kazandı
23.07.2026 15:23
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Bandırmalı sporcu Mehmet Talat Uçar, Konya'daki şampiyona gülle atmada Türkiye ikincisi oldu.

Konya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Mental-Down Atletizm, Masa Tenisi ve Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Bandırmalı sporcu Mehmet Talat Uçar, gülle atma branşında gümüş madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında 19-21 Temmuz tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen şampiyonada atletizm, masa tenisi ve yüzme branşlarında müsabakalar yapıldı.

Gülle atma branşında yarışan Bandırmalı sporcu Mehmet Talat Uçar, sergilediği başarılı performansla Türkiye ikincisi oldu. Üç gün süren organizasyonun son gününde atletizm yarışlarının tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalyaları, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yöneticileri ile il temsilcileri tarafından düzenlenen törenle takdim edildi.

Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası, madalya töreniyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Talat Uçar Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

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