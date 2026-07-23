Mehmet Talat Uçar Gümüş Madalya Kazandı

Konya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Mental-Down Atletizm, Masa Tenisi ve Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Bandırmalı sporcu Mehmet Talat Uçar, gülle atma branşında gümüş madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında 19-21 Temmuz tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen şampiyonada atletizm, masa tenisi ve yüzme branşlarında müsabakalar yapıldı.

Gülle atma branşında yarışan Bandırmalı sporcu Mehmet Talat Uçar, sergilediği başarılı performansla Türkiye ikincisi oldu. Üç gün süren organizasyonun son gününde atletizm yarışlarının tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalyaları, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yöneticileri ile il temsilcileri tarafından düzenlenen törenle takdim edildi.

Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası, madalya töreniyle sona erdi.