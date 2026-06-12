Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 Geçti - Son Dakika
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Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 Geçti

12.06.2026 00:26
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2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yenerek 3 puanla başladı.

Stat: Mexico City

Hakemler: Wilton Sampaio, Bruno Pires, Bruno Boschilia (Brezilya)

Meksika: Rangel, Montes, Vasquez, Reyes, Gallardo, Lira (Dk. 76 Edson Alvarez), Fidalgo (Dk. 66 Mora), Gutierrez (Dk. 66 Chavez), Jimenez (Dk. 76 Gonzalez), Quinones (Dk. 79 Vega), Alvarado

Güney Afrika: Williams, Modiba (Dk. 76 Appollis), Mbokazi, Sibisi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Adams (Dk. 61 Zwane), Foster (Dk. 56 Mbatha), Rayners (Dk. 76 Makgopa)

Goller: Dk. 9 Quinones, Dk. 66 Jimenez (Meksika)

Kırmızı kartlar: Dk. 49 Sithole, Dk. 84 Zwane (Güney Afrika), Montes (Meksika)

Sarı kartlar: Dk. 17 Mokoena, Dk. 74 Sibisi (Güney Afrika), Dk. 23 Gutierrez (Meksika)

MEXICO 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yenerek şampiyonaya 3 puanla başladı.

Taraftarlarının desteğiyle karşılaşmaya baskılı başlayan Meksika, 9. dakikada baskısının karşılığını Quinones'in attığı golle aldı. Güney Afrika'yı sürekli savunma yapmaya zorlayan ev sahibi, ağırlıklı olarak sağ kanattan geliştirdiği hücumlarla Güney Afrika kalesinde tehlikeli olmaya çalıştı. İlk yarının son bölümlerinde Quinones'le direğe takılan Meksika soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarının hemen başında 10 kişi kalan Güney Afrika karşısında rahatlayan ev sahibi ekip, oyunda daha baskılı hale geldi. Eksik rakibi karşısında 66. dakikada Jimenez'in attığı golle skoru 2-0 yapan Meksika karşısında oyunda tutunmaya çalışan Güney Afrika, Zwane'nin 84. dakikada atılmasıyla 9 kişi kaldı. Meksika, Cesar Montes'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlasa da mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

9. dakikada Meksika'nın baskısında Lira ceza sahası önünde topa dokunarak rakibine topu kaybettirdi. Ceza yayına yakın bölgede topu önünde bulan Quinones'in sert şutunda top ağlara gitti: 1-0

43. dakikada Alvarado sağ kanattan içeri yerden ortaladı. Gutierrez'in ceza yayına doğru bıraktığı topa Quinones sağ ayağıyla vurdu, top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

49. dakikada Güney Afrika 10 kişi kaldı. Savunma arkasına koşu yapan Gutierrez'i ceza yayında düşüren Sithole direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

66. dakikada Meksika kendini rahatlatan golü kaydetti. Alvarado'nun sağ kanattan sol ayağıyla içe doğru ortaladığı topu Jiminez kafayla ağlara gönderdi: 2-0

84. dakikada Güney Afrika 9 kişi kaldı. Zwane'nin Gallardo'ya yaptığı hareketin ardından VAR'a giden hakem, incelemesinin ardından kırmızı kartını gösterdi.

90+2. dakikada Meksika'dan Cesar Montes kırmızı kart gördü. Sağdan ceza sahasına giren Mudau'yu diziyle düşüren Montes, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Mücadeleyi Meksika 2-0 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahperi İster Mahperi İster:
    hani şu anda herkes Meksika'dan bahsediyo da bi kaç hafta sonra ne olacağını göreceğiz 0 0 Yanıtla
  • Adem Cerit Adem Cerit:
    güzel bir başlangıç olmuş Meksika için ev sahibi avantajını iyi kullanmış ve Güney Afrika da çok iyi savunma oynayamamış yerel takımlar böyle güçlü başlarsa turnuvada da ilerler 0 0 Yanıtla
  • Hale Güzel Hale Güzel:
    vay be meksika çok iyi oynamış açılışta böyle başlamak baya güzel şey şehirde herkes futboldan bahsediyo çok heyecanlı maç olmuş 0 0 Yanıtla
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