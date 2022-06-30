Melih Mahmutoğlu: "Avantajlı gitmek için İngiltere maçı çok önemli" - Son Dakika
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Melih Mahmutoğlu: "Avantajlı gitmek için İngiltere maçı çok önemli"

30.06.2022 12:48

- Melih Mahmutoğlu: "Avantajlı gitmek için İngiltere maçı çok önemli" A Milli Erkek Basketbol Kaptanı Melih Mahmutoğlu, İngiltere maçının kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, diğer gruba avantajlı gitmek için kazanmak istediklerini söyledi.

- Melih Mahmutoğlu: "Avantajlı gitmek için İngiltere maçı çok önemli"

İSTANBUL - A Milli Erkek Basketbol Kaptanı Melih Mahmutoğlu, İngiltere maçının kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, diğer gruba avantajlı gitmek için kazanmak istediklerini söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ilk tur son maçında 3 Temmuz Pazar günü Büyük Britanya ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maç öncesinde A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Başantrenörü Melih Mahmutoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen medya gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzun zaman tam kadro oynayamadıklarını söyleyen Mahmutoğlu, "Şimdi tam kadro buluştuk. NBA'deki oyuncularımız da geldi. Gerçekten çok ciddi ve iyi bir kadro olduğumuzu düşünüyorum. Başarılı olacağımıza da inanıyorum. Yakın zamanda önümüzde İngiltere maçı var. Onun için çalışmalarımız sürüyor. Keyifli ve verimli geçiyor. Milli forma altında olduğumuz için mutluyuz. Ondan sonra bir aramız var. Daha sonra Avrupa Şampiyonası için hazırlık yapacağız. Bu aralarda Dünya Kupası elemesi maçları da olacak. Özellikle İngiltere maçı bizim için çok değerli bir maç. Kazanmak istiyoruz ki diğer gruba galibiyet taşıyalım. Diğer grup zorlu olacaktır. Sırbistan, Belçika gibi kaliteli takımlar. Oraya daha avantajlı gitmek için İngiltere maçı çok ciddi ve önemli. İnşallah İngiltere maçını alırız. Ondan sonra dinlenme sürecimiz var. 1 Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası ve diğer Dünya Kupası elemeleri için 2 maç oynayacağız. İnşallah istediğimiz gibi geçer her şey. İyi ve güçlü bir kadroyuz. Larkin de geldi. Gerçekten iyi durumdayız. İnşallah bu yaz dönemini en iyi şekilde geçiririz" ifadelerini kullandı.

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Melih Mahmutoğlu: Bir üst gruba daha avantajlı gitmek için İngiltere maçı çok önemli Melih Mahmutoğlu: Bir üst gruba daha avantajlı gitmek için İngiltere maçı çok önemli Büyük Britanya-Türkiye maçına doğru - Melih Mahmutoğlu Büyük Britanya-Türkiye maçına doğru - Melih Mahmutoğlu
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melih Mahmutoğlu: 'Avantajlı gitmek için İngiltere maçı çok önemli' - Son Dakika

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