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Melih Mahmutoğlu: "İki taraf anlaşamayınca eziyeti biz çekiyoruz" - Son Dakika

Melih Mahmutoğlu: "İki taraf anlaşamayınca eziyeti biz çekiyoruz"

21.02.2022 16:41
Melih Mahmutoğlu: "İki taraf anlaşamayınca eziyeti biz çekiyoruz"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, bazı oyuncuların milli takım kadrosunda yer alamamasıyla ilgili, "Gönül ister ki hem Fenerbahçe'de hem milli takımda forma giyeyim. Ama maalesef iki taraf da anlaşamıyor, eziyetini biz çekiyoruz.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, bazı oyuncuların milli takım kadrosunda yer alamamasıyla ilgili, "Gönül ister ki hem Fenerbahçe'de hem milli takımda forma giyeyim. Ama maalesef iki taraf da anlaşamıyor, eziyetini biz çekiyoruz. Sonuçlarını biz yaşıyoruz" dedi.

2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Yunanistan ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Kaptan Melih Mahmutoğlu gerçekleştirilecek antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. İki maçtan birini kaybedip, birini kazandıklarını söyleyen Mahmutoğlu, "Yunanistan'la üst üste iki maç yapacağız, zorlu olacak. Avrupa basketboluna çok yakın bir takım. Ciddi oyuncuları da var. Cuma günü biz de burada olacağız milli takımla beraber. EuroLeague'den bazı oyuncularımız da burada olacak. Tabii ki sevindirici ama her zaman da aynı şeyleri söylüyoruz. Gönül ister ki hem Fenerbahçe'de hem milli takımda forma giyeyim. Ama maalesef iki taraf da anlaşamıyor, eziyetini biz çekiyoruz. Sonuçlarını biz yaşıyoruz. Kupa maçlarından geldik, şimdi milli maç. Sonuç olarak buradayız, 2 maça konsantre olduk. Kısa bir süre içerisinde iyi çalışacağız. İnşallah bizim için güzel iki maç olur ve sonunda galibiyetlere ulaşırız" diye konuştu. - İSTANBUL

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Melih Mahmutoğlu: 'İki taraf anlaşamayınca eziyeti biz çekiyoruz' - Son Dakika Spor


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