Melikgazi Basketbol'un yeni yönetiminde başkanlığa Dr. Yakup Yüksel getirildi - Son Dakika
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Melikgazi Basketbol'un yeni yönetiminde başkanlığa Dr. Yakup Yüksel getirildi

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Melikgazi Basketbol\'un yeni yönetiminde başkanlığa Dr. Yakup Yüksel getirildi
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Melikgazi Basketbol'da genel kurulun ardından oluşan yeni yönetim kurulu görev bölümünü tamamladı. Kulüp başkanlığına Dr. Yakup Yüksel getirilirken, yönetimin altyapı, organizasyon ve sponsorluk alanlarına ağırlık vermesi bekleniyor.

Melikgazi Basketbol Spor Kulübü'nde genel kurul sonrasında işbaşına gelen yeni yönetim kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.

Melikgazi Basketbol Spor Kulübü'nün yeni yönetim kadrosunda, kulübün sportif, idari, mali ve altyapı çalışmalarını yürütecek isimler belli oldu. Yönetim kurulunda Başkan Dr. Yakup Yüksel olurken, başkan yardımcıları olarak Ahmet Bozbey (Sportif Direktör), Serhat Sarıalp (İdari ve Mali İşler Sorumlusu), Bülent Ünlüsavuran (Alt Yapı Sorumlusu), Yusuf Kaçar (AR-GE Sorumlusu) ve Bekir Okay Kıracıoğlu (Protokol ve Temsil Sorumlusu) görev aldı. Genel Sekreter olarak Mustafa Kemal Saçmacı görev yaparken, yönetim kurulu üyeleri ise Ahmet Yıldırım, Melih Güçyetmez, Süleyman Sarptaş, İbrahim Bozdağ, Ali Fidan ve Nadire Erdoğan Arık oldu.

Yeni yönetimin; Melikgazi Basketbol Spor Kulübü'nün sportif hedefleri istikametinde altyapı, organizasyon, sponsorluk ve kulübün gelişimine yönelik çalışmalara odaklanması bekleniyor.

Kaynak: İHA
BasketbolGüncelSporSon Dakika

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