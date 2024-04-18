Melikgazi Belediyesi Salon Sporları Merkezi Projesi

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'Önce Gençlik' diyerek yeni dönem projelerini hazırlayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Salon Sporları Merkezi projesi ile sporu ve sporcuyu destekleyecek bir projeye daha imza atıyor.

"Spor kulüplerimizin yer aramasına gerek kalmayacak"

Kayseri'nin spor kenti olmasına katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçireceklerini belirten Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi'de bu yeni dönemde önce gençlik diyoruz. İnsanların hayatına dokunan, sağlıklı ve başarılı nesiller yetişmesine katkı sağlayan, sportif alanlarda desteklerine devam eden bir belediye olarak projeler hazırlıyoruz. Gençlerimiz bizim için değerli. Onları mutlu edecek, sosyalleşmeleri için gereken tüm projelerde yer almaya devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak geçtiğimiz 5 yıl içinde amatör sporcularımıza, kulüplerimize desteklerimiz oldu. Spor kulüplerimiz gençlerimizle ilgileniyor, onları belki de genç yaşta bazı kötü alışkanlıklardan ya da sapabilecekleri bazı yanlış yollardan koruyor. Biz de bu kapsamda desteklerimizi nitelikli bir tesis ile devam ettirmek istiyoruz. Salon Sporları Merkezi'mizle de spor kulüplerimizin yer aramasına gerek kalmayacak. Sporcularımızın iyi bir fiziki ortamda spor yapmalarını sağlayacağız. Burası şahıslarımız için değil de basketbol kulübü, voleybol kulübü gibi kulüplerimizin kullandığı yerler olacak. İçinde diğer sporlar olmak üzere savunma sporları da olacak. Farklı spor branşları şehrimize bir renk katıyor. Aynı zamanda birçok okulun spor eğitimlerini yapacakları ortak bir tesis olacak. Bu projemizi hayata geçirdiğimizde kulüplerin önü açılacak ve çok farklı sportif etkinlikler burada yapılacak. Kulüplerimizin sporlarını en iyi şartlarda yapması için elimizden ne gelirse yapacağız. Bu kapsamda sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz. Yeter ki gençlerimiz spor yapsın biz her zaman onların yanındayız" dedi. - KAYSERİ