Melikgazi'de Sağlıklı Yaşam Kampı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Melikgazi'de Sağlıklı Yaşam Kampı Başlıyor

Melikgazi\'de Sağlıklı Yaşam Kampı Başlıyor
21.08.2025 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi, 22-24 Ağustos'ta sağlıklı yaşam kampı düzenliyor. 22 yaş ve üstü kadınlar katılabilir.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenecek "Melikgazi Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı" için başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Tarihi Gesi İlkokulu Kamp Merkezi'nde gerçekleşecek kamp 22-24 Ağustos tarihleri arasında 5. kez düzenlenecek.

Yatılı konaklama imkanı ile gerçekleşecek etkinliğe 22 yaş ve üzeri kadınlar katılım sağlayabilecek.

Doğayla iç içe bir ortamda, detoks içecekleri, farkındalık ve sanat atölyeleri, nefes ve mat egzersizleri, sinema keyifleri ile benzersiz bir etkinliğe dahil olmak isteyen vatandaşlar için kamp ücreti kişi başı 3 bin lira olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, doğa ve tarihin harmanlandığı kamp merkezinde keyifli etkinlikler gerçekleştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, kayseri, Sağlık, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melikgazi'de Sağlıklı Yaşam Kampı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:01:11. #7.13#
SON DAKİKA: Melikgazi'de Sağlıklı Yaşam Kampı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.