Melikgazi\'de Sağlıklı Yaşam Kampı Başlıyor

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenecek "Melikgazi Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı" için başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Tarihi Gesi İlkokulu Kamp Merkezi'nde gerçekleşecek kamp 22-24 Ağustos tarihleri arasında 5. kez düzenlenecek.

Yatılı konaklama imkanı ile gerçekleşecek etkinliğe 22 yaş ve üzeri kadınlar katılım sağlayabilecek.

Doğayla iç içe bir ortamda, detoks içecekleri, farkındalık ve sanat atölyeleri, nefes ve mat egzersizleri, sinema keyifleri ile benzersiz bir etkinliğe dahil olmak isteyen vatandaşlar için kamp ücreti kişi başı 3 bin lira olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, doğa ve tarihin harmanlandığı kamp merkezinde keyifli etkinlikler gerçekleştirmeye devam ettiklerini ifade etti.