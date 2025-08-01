Melikgazi Kayseri Basketbol, Alice Kunek'i transfer etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Alice Kunek'i kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasına göre, geçen sezon Polonya ekibi Arka Gdynia forması giyen 1,87 metre boyunda ve 34 yaşındaki İrlanda asıllı Avusturyalı oyuncuyla 1 yıllık anlaşmaya varıldı.
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