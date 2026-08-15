Melikgazi Kayseri Basketbol'dan 3 Yeni Transfer

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 3 oyuncuyu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kayseri ekibi geçen sezon BOTAŞ forması giyen Rana Uçar ve OGM Ormanspor'dan Gamze Takmaz'ı transfer etti.

Öte yandan Hint oyuncu Honey Kaur'la da sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.