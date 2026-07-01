Melikgazi Kayseri Basketbol Lige Veda Etti - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol Lige Veda Etti

Melikgazi Kayseri Basketbol Lige Veda Etti
01.07.2026 18:45
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Ekonomik sebeplerden dolayı Melikgazi Kayseri Basketbol, 2026-2027 sezonunda ligde yer alamayacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol'un Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "Maalesef bu sefer olmadı, bu sefer tutunamadık" dedi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol 2026-2027 sezonunda ligde yer almayacak. Ekonomik sebeplerden dolayı lige katılım ücretini yatıramayan sarı-kırmızılı camiada büyük üzüntü hakim. Melikgazi Kayseri Basketbol'un Sportif Direktörü Ahmet Bozbey yaptığı paylaşımda, "Gençliğim, galip geldiğinde tüm sıkıntılarımızı unutturan gurur kaynağım. Emekleyen bir çocuktan finaller oynayan bir delikanlıya çevirdiğimiz 21 yıllık heyecanım. Maalesef bu sefer olmadı. Bu sefer tutunamadık. Rekorların ve ilklerin takımı maddi imkansızlardan lige katılamadı. Fakat basketbol camiası eminim seni hep o mücadeleci ruhun, rekorlar kıran seyircin ve başarınla hatırlayacaktır" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Basketbol, Kayseri, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri Basketbol Lige Veda Etti - Son Dakika

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