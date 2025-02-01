Melikgazi Kayseri, Fenerbahçe'yi Yendi - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri, Fenerbahçe'yi Yendi

Melikgazi Kayseri, Fenerbahçe\'yi Yendi

Melikgazi Kayseri Basketbol, Fenerbahçe'yi deplasmanda 75-67 mağlup etti.

01.02.2025 09:49
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Fenerbahçe'yi 75-67 yenmeyi başardı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Özge Bayraktar, Benhür İrcel, Erdoğan Çelebi

Fenerbahçe: Tilbe Şentürk 21, Sevgi Uzun 12, Lisa Williams 6, Nikolina Milic 11, Nyara Sabally 14, Julie Allemand 3, Ayşe Yılmaz

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 5, Cyrstal Dangerfield 29, Aerial Powers 29, Christelle Diallo 2, Sokhna Fall 10, Meltem Yılmaz, Doğa Adıcan, Gonca Karataş

1. Periyot: 16-13 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 29-39 (Melikgazi Kayseri Basket lehine)

3. Periyot: 56-56 - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri, Fenerbahçe'yi Yendi - Son Dakika

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