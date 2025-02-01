Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Fenerbahçe'yi 75-67 yenmeyi başardı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Özge Bayraktar, Benhür İrcel, Erdoğan Çelebi
Fenerbahçe: Tilbe Şentürk 21, Sevgi Uzun 12, Lisa Williams 6, Nikolina Milic 11, Nyara Sabally 14, Julie Allemand 3, Ayşe Yılmaz
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 5, Cyrstal Dangerfield 29, Aerial Powers 29, Christelle Diallo 2, Sokhna Fall 10, Meltem Yılmaz, Doğa Adıcan, Gonca Karataş
1. Periyot: 16-13 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 29-39 (Melikgazi Kayseri Basket lehine)
3. Periyot: 56-56 - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Melikgazi Kayseri, Fenerbahçe'yi Yendi - Son Dakika
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