Melikgazi'nin 10 badminton sporcusu milli takına seçildi - Son Dakika
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Melikgazi'nin 10 badminton sporcusu milli takına seçildi

25.07.2022 15:45
Melikgazi'nin 10 badminton sporcusu milli takına seçildi

Ankara'da 21-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan Gençler Uluslararası Turnuvası'nda Melikgazi Belediyespor Kulübü badminton sporcuları milli takıma seçildi.

Ankara'da 21-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan Gençler Uluslararası Turnuvası'nda Melikgazi Belediyespor Kulübü badminton sporcuları milli takıma seçildi.

Başarılı sporcuları tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Danışmentgazi Sosyal Tesislerimizde Badminton branşında eğitim alan Hamit Atmaca, Hasan Can Arslan, Hüseyin Can Arslan, Sami Yusuf Akpınar, Onur Can Yılmaz, Berat Öztürk, Gamze Nur Atmaca, Emine Gül Kocaoğlu, Emine Nur Yavaş, Aleyna Atan milli takıma seçildi. Sporcularımızı ve kendilerini disiplinli bir şekilde yetiştiren hocalarımızı tebrik ediyorum. Bu onlar için bir başlangıç. İnşallah kendilerine daha iyi yerlerde görmek isteriz. Bu başarıları gördükçe bizlerde gururlanıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteklerimiz devam edecek. Tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melikgazi'nin 10 badminton sporcusu milli takına seçildi - Son Dakika

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