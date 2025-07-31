Melis Tuğsem Erim, Avrupa Şampiyonası\'ndan Dünya Şampiyonası\'na Uçtu

Osmangazi Belediyespor'un milli sporcusu Melis Tuğsem Erim, Litvanya'da düzenlenen 2025 U15 Tetratlon Avrupa Şampiyonası'nın finalinde gösterdiği performans ile Mısır'da gerçekleştirilecek olan U15 Tetratlon Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Litvanya'da düzenlenen 2025 U15 Tetratlon Avrupa Şampiyonası, sona erdi. Osmangazi Belediyespor'un genç yeteneği Melis Tuğsem Erim, şampiyona boyunca gösterdiği üstün performans ile dikkat çekti. 2011-2012 doğumlu sporcuların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, finalde yarışmaya hak kazanan 2012 doğumlu genç yetenek Erim, rakiplerine adeta nefes aldırmadı. Finaldeki mücadelesiyle adını Avrupa'nın en iyi genç sporcuları arasına yazdırmayı başaran Erim, Mısır'da düzenlenecek olan U15 Tetratlon Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - BURSA