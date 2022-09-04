New York kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerinde mücadele eden sporculardan Melisa Ercan, Kanadalı Ellie Daniels ve Polonyalı Olivia Lincer'ı set vermeden mağlup ederek ana tabloya kalma başarısını gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Melisa Ercan ve Togan Tokaç, ABD Açık'ta gençler ana tabloya kaldı - Son Dakika

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