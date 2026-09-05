Menemen FK, İnegöl maçına yarın çıkıyor; başkan devre arasına kadar devam kararı aldı - Son Dakika
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Menemen FK, İnegöl maçına yarın çıkıyor; başkan devre arasına kadar devam kararı aldı

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2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında Menemen FK, yarın saat 19.00'da İnegöl Kafkasspor'u ağırlayacak. Ligden çekilme tartışmalarının ardından başkan Bilgin Tokul'un devre arasına kadar devam kararı aldığı öğrenildi; transfer yasaklısı ekip, belirsizlik nedeniyle antrenmanlara ara vermişti.

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta hazırlık dönemini devir ve ligden çekilme tartışmalarıyla geçiren Menemen Futbol Kulübü yarın sezonun ilk haftasında İnegöl Kafkasspor'u ağırlayacak.

Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Mazlum Doğan Bodur yönetecek. Daha önce ligden çekileceklerini açıklayan, geçen hafta kulübü devretmek için yaptığı görüşmelerden de sonuç alamayan Menemen FK Başkanı Bilgin Tokul'un devre arasına kadar devam kararı aldığı öğrenildi. Teknik direktörlük görevine daha önce Tolga Doğantez'i getiren transfer yasaklısı sarı-lacivertli ekip birçok önemli oyuncusunu kaybederken takviye yapmamıştı. Menemen FK'da takım da belirsizlik nedeniyle bir süre antrenmanlara ara vermişti.

Kaynak: DHA

Menemen, İnegöl, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK, İnegöl maçına yarın çıkıyor; başkan devre arasına kadar devam kararı aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menemen FK, İnegöl maçına yarın çıkıyor; başkan devre arasına kadar devam kararı aldı - Son Dakika
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