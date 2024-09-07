İZMİR,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta sahasında Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 yenerek 2024-2025 sezonuna galibiyetle giriş yapan Menemen Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Karaman FK'nın rakibi olacak. Yeni Karaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Semih Kurt görev alacak. Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "İlk maçta aldığımız galibiyetin moraliyle sahaya çıkacağız. Hedefimiz seri yakalayıp üst sıralarda yolumuza devam etmek" dedi.
Son Dakika › Spor › Menemen FK Zorlu Deplasmana Çıkıyor - Son Dakika
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